Estas son las nuevas herramientas de Waze para mejorar la navegación

Waze está incorporando nuevas funciones para ofrecer una experiencia de navegación más sencilla, segura y adaptada a cada usuario. Algunas de las herramientas ya están disponibles, mientras que otras llegarán de forma progresiva.

Con estos cambios, la aplicación pretende reducir las interrupciones durante los trayectos y ofrecer información más ajustada a las necesidades de cada conductor.

Menos indicaciones innecesarias al volante

Una de las novedades es el modo “Menos conversación”, que reduce tanto la cantidad como la duración de las indicaciones por voz. Waze continuará avisando de giros, cambios de carril y peligros importantes, pero evitará repetir instrucciones que no sean necesarias durante el recorrido.

Una navegación que se adapta a tus hábitos

Waze también utilizará los trayectos realizados anteriormente para conocer las preferencias de cada usuario. Si un conductor suele decantarse por las autopistas, por ejemplo, la aplicación podrá priorizar este tipo de rutas, combinando esa información con los datos de tráfico disponibles. Aun así, la aplicación seguirá mostrando la alternativa que considere más rápida.

No obstante, señalan que será necesario acumular suficiente historial de navegación antes de que pueda comenzar a ofrecer recomendaciones personalizadas.

Map Mate facilita los avisos mediante la voz

Otra de las incorporaciones es Waze Map Mate, una herramienta que permite comunicar accidentes y modificaciones del mapa utilizando la voz. De esta forma, el conductor podrá explicar lo que está viendo sin tener que pulsar el botón correspondiente.

Más información sobre posibles peligros

La aplicación también ampliará sus avisos para informar de situaciones que puedan resultar inesperadas para los conductores. Entre ellas estarán los puentes estrechos, los pasos de peatones cercanos, los cambios de carril y otras modificaciones relevantes de la carretera.

Lugares compartidos desde otras aplicaciones

Otra función permitirá recibir ubicaciones enviadas desde otras aplicaciones de mapas. El usuario podrá abrir directamente ese lugar para iniciar la navegación o guardarlo para utilizarlo posteriormente y planificar otro desplazamiento.

Planificar el viaje desde otro lugar

Por último, Waze prepara una función que permitirá elegir manualmente un punto de partida diferente de la ubicación actual del teléfono. Así, será posible introducir un origen y un destino concretos para consultar las distintas rutas disponibles.