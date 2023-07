"No ahorres en luz", el último aviso de la DGT

A la hora de hablar de seguridad vial, es evidente pensar en la acción de los conductores como "elemento fundamental" a la hora de tomar decisiones. De nada sirve conducir un vehículo moderno, plagado de sistemas de seguridad, y de nada sirve hacerlo sobre una carretera en perfecto estado de conservación, si el conductor no está prestando la atención necesaria al tráfico o, directamente, decide saltarse alguna norma de circulación de manera voluntaria.

Una de las claves para circular con la mayor seguridad, tranquilidad y fluidez posible es la anticipación: un conductor que es capaz de tomar decisiones con suficiente margen es un conductor mucho más seguro que aquel que sólo reacciona ante situaciones inmediatas e instantáneas. La anticipación también es una cuestión de respeto entre conductores, y todos contamos con una de las herramientas más sencillas de utilizar y, a la vez, más efectivas: las luces intermitentes.

La Dirección General de Tráfico es consciente de que el uso de los intermitentes no está todo lo extendido que debería pese a tratarse de uno de los elementos más antiguos de la historia del automóvil, y ha lanzado un recordatorio a través de sus perfiles en redes sociales, donde recuerda también que el mal uso (o no uso) de los intermitentes supone una infracción.

No ahorres en luz: usa los intermitentes

La luz intermitente es la encargada de alertar al resto de conductores acerca de nuestras intenciones al volante. Debe utilizarse siempre con la suficiente antelación y ojo, porque su uso no implica contar con prioridad o derecho de paso: es una simple indicación de lo que queremos hacer, simplemente eso. Los intermitentes deben utilizarse cada vez que queramos cambiar de dirección, cambiar de carril o cada vez que necesitemos informar acerca de nuestraintención de estacionar el vehículo.

El uso de los intermitentes es obligatorio. No hacerlo supone una infracción de tráfico de tipo grave que está penada con una multa económica de 200 euros y, aunque no está asociada a la detracción de puntos del carnet, no utilizar los intermitentes puede suponer un problema mucho más grave de seguridad vial al no dejar tiempo al resto de conductores para tomar una decisión con seguridad. Ya sabes, este verano... no ahorres en luz, y usa los intermitentes.