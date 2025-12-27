Si tienes un Opel nuevo, tu coche tiene un secreto escondido que no está en el manual

Opel guarda un secreto que rompe con la seriedad alemana. Si eres dueño de un Opel Corsa de última hornada (2024-2025), o incluso de un Astra o un Mokka, es muy probable que lleves un pasajero inesperado a bordo. Se trata de un tiburoncito grabado en el plástico de la guantera y que es un detalle que ha pasado de ser una broma interna a convertirse en una auténtica tradición de culto para los seguidores de la marca.

Este pequeño escualo no es un error de moldeado ni una excentricidad, sino un "Easter Egg" que apela a la complicidad con el dueño del coche. Es una forma de humanizar el diseño y recordarnos que detrás de las máquinas de inyección de plástico hay personas con sentido del humor que quieren dejar su impronta en un objeto de producción masiva.

Lo que empezó como una anécdota aislada se ha transformado en un juego de caza del tiburón para los entusiastas, que compiten por ver quién lo encuentra primero en los nuevos lanzamientos. No aparece en los manuales de usuario ni se promociona en los anuncios, y eso le otorga ese aura de misterio tan agradable.

Opel Astra Shark Attack | Opel

El origen de una broma que se hizo eterna

La historia del tiburón de Opel se remonta a 2004, durante el desarrollo del Corsa de aquella época, cuando un diseñador estaba trabajando en los nervios de refuerzo de la guantera y su hijo, al ver los bocetos, le comentó con su creatividad infantil que esas piezas se parecían a la silueta de un tiburón. En lugar de ignorar la ocurrencia, el diseñador decidió darle forma definitiva al dibujo y esconderlo en la pieza final que llegaría a las fábricas.

Lo que iba a ser una broma puntual acabó encantando a la dirección de diseño de la marca, así que en lugar de eliminarlo por considerarlo poco serio, decidieron que ese pequeño tiburón representaba perfectamente el espíritu de Opel, la solidez con un toque de ingenio. Desde entonces, el equipo de interiores ha tenido vía libre para esconder al depredador marino en diferentes rincones del habitáculo de casi todos los modelos nuevos.

En el actual Opel Corsa, el tiburón sigue ahí, agazapado en la bisagra de la guantera, sirviendo como refuerzo estructural pero con una estética que saca una sonrisa. Es el triunfo de la creatividad sobre la monotonía industrial, y dice mucho del cariño que los diseñadores ponen en su trabajo, incluso en los modelos más accesibles y "aburridos" de su gama actual.

Opel Corsa Hybrid | Opel

Una tradición que sobrevive a Stellantis

El Corsa no es el único que presume de este detalle, porque el tiburón ha ido nadando por modelos como el Astra, el Opel Mokka o la Zafira, y en cada coche, los diseñadores juegan a esconderlo en un sitio diferente.

Unas veces está en el lateral de la consola central, otras en el posavasos, y otras incluso en el maletero. Se ha convertido en un desafío para los jefes de interiorismo, que tienen que encontrar el hueco perfecto donde el dibujo sea discreto pero localizable para el ojo experto.

A nivel de compromiso con la marca es una jugada maestra, porque hace que los foros de coches comenten este detalle, y eso significa que Opel ha sabido capitalizar este entusiasmo sin invertir un euro en publicidad convencional. Es marketing orgánico basado en la pasión, algo que muchas marcas premium todavía no han logrado entender del todo.

El tiburón es ya una seña de identidad tan potente para Opel como pueda serlo su logotipo, y representa la capacidad de sorprender al cliente más allá de las fichas técnicas de consumo o la potencia. Es un guiño a la historia reciente de la marca y una forma de decir que Opel mantiene su personalidad propia y ese espíritu soñador que la ha caracterizado durante décadas en el mercado europeo.