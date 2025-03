¿Adiós a las pantallas? Mercedes podría volver al pasado

Actualmente, todos los coches tienen grandes pantallas que cuentan con conexión a internet y una amplia variedad de funciones, que permiten al vehículo tener la mayor capacidad tecnológica. Lo que antes sólo tenían los coches de una gama más alta, ahora mismo ya cualquier marca cuenta con ellas.

Por esto mismo, Mercedes ya no quiere tener pantallas. La marca alemana ya no lo ve como un elemento de lujo, y podría prescindir de ellas. Así lo asegura Gorden Wagener, responsable del Departamento de Diseño de Mercedes, en una entrevista para ABC News: “Las pantallas no son lujosas, cualquier coche cuenta hoy día con una gran pantalla”.

Merece la pena esperar a 2025 por este Mercedes microhíbrido con motor gasolina y la eficiencia de un diésel | Mercedes

La marca de la estrella quiere volver atrás, y primar más el resto de las componentes del interior del vehículo: “debemos extender el lujo más allá. Por eso hablo de artesanía y sofisticación”, afirma Wagener.

Por lo tanto, ahora los nuevos modelos no tendrán una gran pantalla curva como sí hemos podido ver recientemente en Mercedes. Eso sí, en el Clase S eso no pasaría, porque sería un cambio “demasiado drástico”, según Wagener.

Mercedes Clase E All-Terrain | Mercedes-Benz

También quieren primar el contenido al tamaño. Es decir, no quieren hacer una pantalla muy grande para que luego, en su interior, no tenga la calidad necesaria. “Cuando tienes una pantalla grande, quieres que aparezca buen contenido en ella. Por eso trabajamos en contenidos más específicos y entretenidos”. Lo que está claro es que las pantallas no desaparecerán del todo, pero sufrirán modificaciones, y no serán el foco principal del interior del vehículo.

Habrá que estar atentos a los futuros coches de Mercedes, porque podrían suponer una vuelta al pasado, y volver a ver tantos botones que significaban que ese coche estaba muy bien equipado, y era lo más lujoso. La era de las pantallas parece haberse acabado para los alemanes que, seguro que buscarán un equilibrio entre tecnología y diseño, y seguirán premiando el lujo que caracteriza a la marca.