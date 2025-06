6 Errores comunes al comprar coche (y cómo evitarlos)

Comprar un coche no es algo baladí, sino que puede marcar gran parte de nuestra vida. No en vano, es la segunda inversión más grande que toda persona puede hacer durante su existencia y, por tanto, conviene tener en cuenta y examinar muchas variables. Dicho esto, en Centímetros Cúbicos te vamos a presentar los que, a nuestro juicio, son los errores más comunes al comprar coche y, al mismo tiempo, te contaremos cómo evitarlos para que no tropieces en la misma piedra que tropezaron otros. Así que toma nota y empieza a construir tu camino.

1. No investigar lo suficiente

Los hay que tienen muy claro el vehículo que quiere porque les ha entrado por los ojos en un anuncio o en una publicación en redes sociales. Sin embargo, no prestan atención a todo aquello que ofrece el coche en materia de conducción, seguridad y demás. Ni tampoco buscan qué características comparten los modelos que pertenecen al mismo segmento o nicho del que le ha encandilado. Por ello, lo mejor es investigar al máximo posible las opciones que ofrece el mercado respecto a esa clase de automóvil y contrastar las características que tienen. Recuerda, la información es poder.

2. No fijar un presupuesto claro

Los hay también que no calculan lo que pueden invertir en su nuevo compañero de rutina o de viajes. Y es que no todo el mundo se puede permitir un coche premium y más en estos tiempos que corren con una inflación que nos trae a todos preocupados. Dicho esto, para evitar caer en el error de no tener claro cuánto te puedes gastar lo mejor es que calcules tus gastos y finanzas en general a lo largo del próximo mes o los próximos y ahorres en consonancia con la prioridad que le das a tener tu nuevo vehículo pronto.

3. No pensar en el coste total (seguros, intereses...)

No amigo, el PVP del coche no es el total. Y es que una vez que sea tuyo lo tienes que asegurar, por lo que has de contratar un seguro, y probablemente tengas que pedir un préstamo para adquirirlo. Lo que supone asumir unas tasas de interés en tu cuenta bancaria. Así que ve con pies de plomo antes de hacer una inversión tan importante para ti. Compara entre distintos prestamistas en este caso para ver cuál te ofrece condiciones más ventajosas.

4. No hacer una prueba al volante antes

La experiencia es lo más importante que aporta un coche, así que si tienes la oportunidad de hacer una prueba de conducción antes de decidir finalmente si vas a comprarlo o no, hazla. Las sensaciones que vas a notar a los mandos del vehículo van a dictar cómo va a ser tu día a día o tus viajes con él. Si descubres que hay algo de él que te chirría o que no cuenta con una funcionalidad a bordo que sea importante para ti, puedes dar marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Pero nunca se te ocurra hacer tal inversión sin testar cómo es el coche en la práctica.

5. Pasar por alto el coste de mantenimiento

Esto no tiene ningún misterio: cuanto más caro sea el automóvil que te compres más pasta te va a costar reparar sus componentes. Dicho esto, y en relación a los puntos anteriores, es importante aclarar el uso que se le va a dar al coche y la frecuencia de este. Si vas a usarlo de uvas a peras porque vives en un sitio en el que todo está cerca andando, no compres un coche muy costoso. Por el contrario, si lo vas a tener que utilizar mucho porque todo te pilla a un paseo, has de asumir que el riesgo de reparación va a ser mayor y que necesitarás invertir una cierta cantidad en el mantenimiento.

6. Desconocer las ofertas que hay y aceptar la primera que se escucha

Como has podido comprobar, en Centímetros Cúbicos te informamos sobre un montón de ofertas para no rascarte el bolsillo más de lo necesario en un coche. Por lo tanto, consultar las promociones que hay sobre el modelo que estás buscando te ahorrará dinero y lo agradecerás. Así que si vas a un concesionario no dudes en preguntar las que tienen o negociar por si están dispuestos a hacerte una rebaja a cambio de unas condiciones concretas a pactar.