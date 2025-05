Puedes tener un Jeep híbrido o eléctrico por 199 euros al mes

En octubre de 2022, el Jeep Avenger se presentaba en el Salón del Automóvil de París como un vehículo flexible entre la apariencia 4x4 y dimensiones de coche urbano, y motorizaciones de gasolina, híbrida y eléctrica. Con estas características, puede ocupar varios nichos de mercado y triunfar en un mercado ultra competitivo.

Nos centramos en las dos versiones electrificadas con sus acabados Summit, que están de oferta con financiación. Primero, la motorización híbrida se vende por un precio financiado de 29.303,26 euros con una cuota de entrada de 5.738,17 euros, 36 mensualidades de 199 euros y una cuota final de 22.733,48 euros. El precio al contado es de 30.303,26 euros.

El Jeep Avenger híbrido suma 100 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,9 segundos, una velocidad máxima de 184 km/h y un consumo combinado de entre 4,9-5,1 litros cada 100 kilómetros, por debajo de la media del mercado. Esta versión, luce la Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

Versión eléctrica

Respecto a la motorización eléctrica con acabado Summit, se vende desde 35.989,76 euros con precio financiado con cuota de entrada de 2.997,27 euros, 36 mensualidades de 199 euros y una cuota final de 24.094,70 euros. Su precio al contado es de 36.989,76 euros. Y en este caso, la DGT le concede la Etiqueta 0.

Las prestaciones de este Jeep Avenger eléctrico se basan en una potencia de 156 CV. Acelera de 0 a 100 en 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h. Su propulsor eléctrico es alimentado por una batería que permite 400 kilómetros de autonomía, 600 kilómetros en ciudad. Cuando se agota, es posible la recarga rápida, de 20 a 80% en 24 minutos.

Jeep Avenger | STELLANTIS

Distintos maleteros

Una de las diferencias entre ambas versiones está en el maletero. Mientras el Jeep Avenger híbrido despliega un maletero de 380 litros, el eléctrico es de 355 litros. En cuanto a los aspectos comunes, comparten una pantalla táctil de 10,25 pulgadas que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles.

No se quedan ahí en tecnología, también disponen de base de carga inalámbrica y un abanico de sistemas de asistencia a la conducción como sistema de alarma de colisión, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de cambio de carril, control de arranque en pendiente, sensor de adelantamiento activo sin intermitente, encentido automático de luces de emergencia o control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop and go. Jeep continúa siendo una referencia en vehículos completos y de calidad con cuerpo de todoterreno.