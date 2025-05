Hasta 110 CV y una estética supercañera, este pequeño urbano es la bomba

El Hyundai Inster no pasa desapercibido. Ahora que todos los coches parecen salidos del mismo molde aerodinámico y anodino, Hyundai ha decidido echarle un poco de salsa a su gama y ha sacado este pequeño eléctrico con un diseño que parece sacado de una peli de ciencia ficción coreana. Es pequeño, sí, pero no renuncia a tener presencia. Faros cuadrados de LED, líneas rectas, pasos de rueda marcados… Tiene más personalidad que muchos SUVs de tamaño doble.

Con apenas 3,82 metros de largo, se mueve como pez en el agua por ciudad. No le hace falta más. Está claramente pensado para ese entorno urbano donde aparcar se ha vuelto deporte de riesgo y el tráfico un campo de batalla constante. Pero aunque es un urbanita de pies a cabeza, el Inster no es un coche de juguete. Hyundai le ha puesto mimo y ha creado algo que, sin ser premium, transmite calidad y diseño meditado. Incluso con sus aires de coche simpático, no cae en lo infantiloide ni se convierte en un electrodoméstico con ruedas.

Por dentro también sorprende. Pantallas digitales, ambiente moderno y bien aprovechado. Puede parecer pequeño por fuera, pero los coreanos saben hacer malabares con el espacio interior. Y si a eso le sumas un maletero digno (algo más de 300 litros), tienes un coche urbano que no pide excusas y que puede hacer viajes cortos con dignidad.

Hasta 110 CV y hasta 355 km de autonomía: ¡esto va en serio!

Pero lo que más sorprende es lo que lleva dentro. Porque sí, el Inster puede tener pinta de coche simpático para la ciudad, pero sus cifras son para tomárselo en serio. Hyundai ofrecerá dos versiones: una con motor de 97 CV y otra con 113 CV. No son cifras de infarto, claro, pero para un coche de este tamaño, son más que suficientes para salir disparado en los semáforos y dejar atrás a más de un coche de combustión rascando marchas. Además, con un par instantáneo típico de los eléctricos, las sensaciones son más alegres de lo que sugieren los números.

En cuanto a la autonomía, el Inster también se desmarca de muchos rivales. Con la batería pequeña (unos 42 kWh brutos), promete unos 300 km en ciclo WLTP. Pero la joya de la corona es la versión Long Range, que monta una batería de 49 kWh y estira la autonomía hasta los 355 km. Para un coche de uso urbano, eso es directamente jugar en otra liga. Puedes estar varios días sin enchufarlo, aunque hagas vida entre recados, curro y escapadas.

Hyundai Inster | Hyundai

Y no solo tiene batería decente, también admite carga rápida. No va a rivalizar con un Taycan en cuanto a velocidad de recarga, pero permite pasar del 10 al 80% en menos de 30 minutos si tienes acceso a un cargador potente. Eso le da un plus de versatilidad para quien no quiera vivir enchufado a diario.

¿Rivales? Más de los que parece, pero pocos tan equilibrados

En este segmento eléctrico de los coches pequeños pero matones hay cada vez más opciones. El rival más directo del Inster es seguramente el Dacia Spring actualizado, que sigue siendo el más barato pero también el más modesto en todo lo demás. Luego está el Fiat 500e, que juega la carta del diseño italiano, pero se queda algo corto en espacio y precio ajustado… y el Inster lo supera en autonomía y habitabilidad sin despeinarse.

Otro enemigo a vigilar es el Citroën ë-C3, que ha llegado con precios agresivos, un enfoque más racional y una estética menos atrevida pero bien pensada. Y si nos vamos un poco más arriba en precio, podríamos mencionar al Renault Zoe (aunque ya va de salida) o al Mini Cooper SE, que es bastante más caro pero también más potente. En resumen: el Hyundai Inster se mete de lleno en el meollo del segmento con una propuesta muy redonda.

No es el más barato, ni el más potente, ni el más espacioso. Pero lo que ha hecho Hyundai aquí es equilibrar todas las piezas del puzzle y ofrecer un coche que no te deja con sensación de “esto está bien, pero...”. Aquí no hay peros: tiene diseño, potencia razonable, buena autonomía y lo justo de tecnología. Si estás buscando un eléctrico pequeño que no sea un tostador con ruedas, el Inster tiene papeletas para ser tu próximo juguete urbano. ¿La bomba? Puede que sí. Y sin hacer ruido.