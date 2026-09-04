¿Para qué sirven los nuevos carriles rojos? La norma que debes conocer para evitar multas de 200 euros

La DGT estrena carriles rojos y te puede caer una multa de doscientos euros si te despistas. La gran novedad es que estos nuevos carriles Bus-VAO ya no tienen muros ni separación física.

Ahora forman parte de la carretera principal y simplemente están pintados de color rojo. Funcionan con unas balizas luminosas a las que deberás estar muy atento.

Si la luz de la baliza está apagada, puedes circular sin restricciones. Pero ten cuidado durante los horarios de máxima ocupación en días laborables. Si ves la baliza en color verde, puedes entrar y salir del carril. Si la luz está en color ámbar, no puedes moverte de ese carril.

Para utilizarlos activos, es obligatorio que vayan dos o más personas en el automóvil. ¡Y mucha atención a esto! Los coches con etiqueta cero emisiones pierden sus privilegios anteriores. Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables también necesitan llevar dos ocupantes.

Nuevas cámaras vigilarán todo el recorrido para detectar cuántas personas viajan dentro. Circular mal por aquí es una falta grave sancionada con doscientos euros de multa.

No perderás puntos y puedes pagar solo cien euros con pronto pago. El programa piloto opera en la A-2 y pronto llegará hasta Alcalá de Henares.