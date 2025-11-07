Nuevo paso hacia la movilidad sostenible: el BOE autoriza convertir arcenes en carriles bici

La bicicleta cada vez gana terreno como medio de transporte diario, y el espacio vial de las carreteras se está adaptando a esta realidad. En ese contexto, el Dirección General de Tráfico ha impulsado una reforma significativa: el Reglamento General de Carreteras, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre de 2025, introduce la posibilidad de sustituir los arcenes de ciertas carreteras nacionales por carriles bici.

La medida aplica únicamente a carreteras de la red estatal con baja intensidad media diaria de tráfico, y siempre que un informe técnico demuestre que la eliminación o reducción del arcén no afectará la seguridad vial ni la operatividad de la vía.

De este modo, los tramos seleccionados podrán transformar ese espacio tradicional del vehículo motorizado en vías seguras para la bicicleta, fomentando la movilidad sostenible.

La normativa plantea un doble objetivo: proteger a los ciclistas eliminando su exposición al tráfico motorizado y dar continuidad a itinerarios ciclistas en zonas interurbanas donde antes había que compartir arcenes estrechos.

Será clave ver cómo y dónde se aplica, y cómo los ciclistas y conductores se adaptan a esta nueva realidad vial.