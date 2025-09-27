¿Patinetes y bicis en lugar de coches? La mayoría de los jóvenes se plantea hacer este cambio

El 64% de los jóvenes se ha planteado cambiar un transporte privado de combustión por el uso de una bicicleta o patinete, según el nuevo informe 'Los jóvenes y la movilidad urbana sostenible' del Observatorio Cetelem de BNP Paribas.

Además, el 55% de los jóvenes considera importante o muy importante la movilidad urbana sostenible en su día a día, mientras que la importancia de la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos, con un 62%, está por debajo de la media total (un 73%).

Asimismo, un 68% de los jóvenes da importancia a las acciones de las ciudades para regular y mejorar la movilidad urbana (bicicletas, patinetes alquiler, motos y coches eléctricos), a la vez que un 61% ha percibido mejoras de la movilidad urbana sostenible en su ciudad en los últimos dos años.

Confianza en el coche eléctrico

El 66% de los jóvenes conductores cree en el futuro del coche eléctrico, pero un 61% piensa que los poderes públicos no se esfuerzan lo suficiente para apoyarlo.

Además, un 54% de los jóvenes estaría interesado en instalar un cargador en su hogar, y las principales razones por las que los jóvenes no instalarían un punto de carga son: el alto coste de la instalación (40%, cinco puntos más frente al total) y no disponer de vivienda unifamiliar ni plaza de garaje propia (38%, 10 puntos por debajo del total).

Por último, el 41% de los españoles (frente al 23% del total) ha utilizado algún servicio de 'carsharing' en los últimos doce meses, mientras que el 45% de los jóvenes estaría dispuesto a dejar de tener coche en propiedad para sustituirlo por el coche compartido.