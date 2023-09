McLaren ata a Oscar Piastri hasta la temporada 2026

Con la Silly Season esperan ya los últimos movimientos del mercado y la confirmación especialmente de los tres asientos que en principio podrían quedar libres de cara a 2024, el Mundial de Fórmula 1 entra en una etapa en lo que se barajará será especialmente las renovaciones a largo plazo. Abrieron camino en Mercedes, con George Russell y Lewis Hamilton, algo que no continuaron en HAAS y Alfa Romeo, estructuras que sólo consideraron retener su alineación por una campaña más.

Aunque la más esperada es la que afectará en principio a los dos pilotos de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, ha sido McLaren la siguiente en mover ficha una vez que el rendimiento del monoplaza parece haber encontrado el camino. Con Lando Norris ya en contrato hasta finales de 2025, ha sido su compañero de equipo, Oscar Piastri, el que ha renovado su acuerdo con los de Woking después de su gran desempeño en esta campaña de rookie que está teniendo el australiano.

Llegado procedente de Alpine, Piastri ya sabe incluso lo que es quedar segundo, algo que logró en la carrera corta en Spa-Francorchamps, pero sigue persiguiendo el lograr su primer podio de domingo, algo que por ejemplo realizó Norris este pasado fin de semana en Singapur, donde el británico dispuso de la evolución completa del MCL60. Ahora, el australiano, que ya tenía un contrato plurianual, contará la tranquilidad de seguir desarrollándose como piloto junto a McLaren al menos hasta 2026.

“Estoy encantado de ampliar mi asociación con McLaren durante muchos años. Quiero luchar al frente de la parrilla con este equipo y estoy encantado con la visión y las bases que ya se han sentado para llegar allí. La bienvenida que he recibido Y las relaciones que he establecido ya me hacen sentir como en casa. El compromiso continuo del equipo conmigo me hizo sentir increíblemente valorado y el deseo del equipo de ser parte de su futuro a largo plazo hizo que la decisión fuera fácil. Y que el equipo demuestre que cree tanto en mí después de sólo media temporada, significa mucho” afirmaba Oscar Piastri en el anuncio de su renovación.

Con las escuderías de cabeza prácticamente bloqueando todos sus asientos titulares, no se espera una gran revolución al menos en las cinco primeras formaciones de la parrilla, incluida Aston Martin o Red Bull, algo que también afecta a la distribución del resto de monoplazas. Con dos temporadas más con la actual normativa técnica, muchas escuderías están priorizando la estabilidad antes de buscar nuevos fichajes. La posible llegada de Andretti junto a General Motors o la presencia de Audi a partir de 2026 sí que se espera que sean detonantes definitivo en este sentido.