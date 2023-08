Álex Palou cambia de rumbo y separa su camino del de McLaren

Giro prácticamente inexplicable por parte de Álex Palou. El piloto catalán, campeón de las IndyCar Series en 2021 y actualmente líder del campeonato norteamericano finalmente no cumplirá con el cambio de aires que tenía proyectado para la temporada 2024, por lo que, en estos momentos, todo parece indicar que podría prolongar su actual relación con Ganassi.

La confirmación ha llegado a través de una carta publicada por parte de Zak Brown, CEO de McLaren, el cual ya habría ya comunicado a los miembros de la estructura que no contarán con Palou de cara a la próxima temporada. No habría sido la única decisión que ha tomado Álex, el cual también ha optado por romper con la agencia de presentación que estaba llevando hasta este momento la carrera del actual competidor de Ganassi, Monaco Increase Management.

Palou lidera la IndyCar con 84 puntos de ventaja | Chip Ganassi Racing

Este último movimiento ha sido ya anunciado por la propia agencia: "Monaco Increase Management está amargamente decepcionado al conocer la decisión de Álex Palou de romper un acuerdo existente con McLaren para 2024 y más allá. Juntos, habíamos construido una relación que pensamos que iba más allá de cualquier obligación contractual y que culminó con la conquista de la corona de Indycar en 2021 y el trazado de un camino hacia las oportunidades en la F1. La vida sigue y le deseamos a Alex todo lo mejor para su futuro". Según medios norteamericanos, Roger Yasukawa volvería a tomar el timón de las decisiones deportivas de Palou

Comunicado de Zak Brown en ‘The Associated Press’: "Palou no tiene intención de cumplir su contrato con Arrow McLaren para la temporada 2024 en adelante. Esto es increíblemente decepcionante, considerando el compromiso que alcanzó con nosotros directa y públicamente, y la importante inversión que hemos hecho en él en base a ese compromiso. Hemos dedicado mucho tiempo, dinero y recursos preparándonos para recibir a Álex en nuestro equipo porque creíamos en él, y estábamos deseando lograr victorias en IndyCar con él. Después de la disputa del año pasado, Álex se reafirmó en su compromiso con McLaren, reflejado en el contrato que había firmado con nosotros. Le hemos abonado un importante pago inicial de cara a su temporada 2024, además de los millones de dólares invertidos en desarrollarle dentro de nuestro programa de tests en Fórmula 1 y en su rol de piloto reserva, de cara a un potencial asiento en F1 en el futuro. Estoy bastante decepcionado de que Álex Palou no pretenda cumplir sus obligaciones contractuales para competir con nosotros en IndyCar en 2024 y en adelante. Eso es todo lo que tengo que decir sobre este asunto por ahora",

Álex Palou se estrenaba con el MCL36 | McLaren

Los lazos entre Palou y Chip Ganassi Racing parecen haber regresado a su mejor momento desde la consecución del título en 2021 y tras todas las tiranteces que se dieron en 2022 una vez que Álex anunció su decisión de terminar su contrato y marcharse a McLaren ya de cara a la presente campaña, algo que finalmente sucedió parcialmente, acordando que Palou podría compaginar su asiento en la IndyCar con la estructura norteamericana, mientras que con McLaren ejercía de piloto reserva, de desarrollo y con la oportunidad de realizar algunas pruebas o participaciones en los entrenamientos libres.

Tras ello, la confrontación se llevó a los tribunales, aunque finalmente no se agotó la vía legal que podría haber significado que la disputa se hubiera alargado situando al piloto y al equipo en un limbo deportivo de cara a la actual campaña. Hubiera sido una lástima para ambas partes, especialmente cuando a la postre vemos que Palou domina con mano de hierro las series con 84 puntos de ventaja sobre Josef Newgarden.