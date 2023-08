Mercedes-AMG F1 hace oficial la renovación de Lewis Hamilton

No se extenderá el culebrón. Mercedes-AMG F1 ha dejado los deberes hechos antes de viajar a Monza y ha confirmado la extensión de los contratos de sus dos pilotos, asegurándose que mantendrán tanto a Lewis Hamilton como a George Russell al menos hasta la temporada 2025, un anuncio que era especialmente clave para el piloto siete veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, el cual todavía no había aclarado su futuro.

De esta forma, no habrá sorpresas de ningún tipo, con otro de los equipos de cabeza fijando los ocupantes de sus asientos para el corto-medio plazo, justo antes de la entrada del nuevo ciclo reglamentario que se dará en 2026. Russell y Hamilton, los cuales comparten equipo desde 2022 han demostrado estar muy sintonizados a la hora de buscar recuperar ese impulso que le ha faltado a la escudería de la estrella estas dos últimas campañas, dejando apartados esos rumores que apuntaban a que la llegada de George iba a dificultar el ambiente interno del equipo.

Lewis Hamilton buscará seguir ampliando su palmarés y su larga lista de triunfos con el mismo equipo con el que ha sumado seis títulos intercontinentales, 82 victorias y 78 pole position de una cuenta global que se extiende hasta el heptacampeonato y 103 victorias, 195 podios y 104 poles en el paso por los dos equipos en los que ha militado.

George Russell también continuará hasta 2025 | Mercedes-Benz

El propio Lewis se mostraba muy satisfecho por haber llegado finalmente a un acuerdo: “Soñamos todos los días con ser los mejores y hemos dedicado la última década juntos a lograr ese objetivo. Estar en la cima no sucede de la noche a la mañana ni en un corto período de tiempo, requiere compromiso, trabajo duro y dedicación y ha sido un honor ganarnos un lugar en los libros de historia con este increíble equipo. Nunca hemos tenido más hambre de ganar. Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sin importar el desafío y volveremos a ganar. Estoy agradecido al equipo que ha me apoyó tanto dentro como fuera de la pista. Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta lograrlo".

También George Russell declaraba sentirse satisfecho al conocerse su continuidad con la estructura dirigida por Toto Wolff al menos hasta 2025: “He crecido con este equipo desde que me uní como parte del programa Junior en 2017. Es mi hogar y es fantástico extender nuestra relación especial hasta 2025. Después de subir al asiento de carrera de Mercedes el año pasado, quería recompensar la confianza y la creencia que Toto y el resto del equipo depositaron en mí. Hemos dado algunos pasos importantes en los últimos 18 meses y solo nos estamos fortaleciendo como equipo. Estoy emocionado de ayudar a seguir aprovechando ese impulso a medida que avanzamos hacia 2024 y 2025 mientras continuamos enfocándonos en regresar al frente del grupo”.