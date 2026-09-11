Russell y Mercedes lideran los primeros libres en el estreno de Madring

La primera hora de rodaje de la Fórmula 1 en Madrid casi medio siglo después dejó una fotografía esperada: dominio de los Mercedes, con los Ferrari, que ya habían estado en este nuevo circuito en un filming day, por detrás. Leclerc y Lewis Hamilton, que quieren dejar atrás las rencillas de Monza, fueron los mejores en los primeros 40 minutos de sesión, pero les costó ser rápidos y precisos con las gomas blandas.

De hecho, solo pudo hacer una vuelta buena con los neumáticos rojos el monegasco, aunque solo le sirvió para quedarse tercero (1:34.536), a casi medio segundo de Russell. El inglés paró el crono en 1:34.077 y dejó a Antonelli, líder del Mundial, a casi tres décimas (1:34.363). El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) solo pudo ser quinto, por detrás de Hamilton y una de las sorpresas fue ver a los Audi a menos de un segundo y medio del mejor tiempo.

El primer tiempo serio de la sesión fue de Hamilton, cuando, pasados los 10 primeros minutos de rodaje, bajó del 1:36 y le metió más de un segundo a sus perseguidores más cercanos. Solo su compañero Leclerc le pudo seguir el ritmo, colocándose poco después a una sola décima del inglés. Los Ferrari eran los primeros en sacar la cabeza, con gomas medias.

Pero Verstappen, primero, y Lando Norris, después, fueron mejorando sus cronos con el paso de las vueltas demostrando también una buena adaptación, quedando a tres décimas el neerlandés y a cinco el británico. Mientras, Fernando Alonso, en su mejor vuelta personal en los primeros 15 minutos, solo podía rodar a tres segundos de la cabeza.

El siete veces campeón del mundo fluía por Madring con confianza y, sobre todo, ritmo. En otro intento enserio, fue el primero en bajar al 1:34, y eso que tuvo que bloquear para no irse al muro en la vuelta rápida. Antonelli también comenzaba a carburar y avisaba, colocándose entre los dos Ferrari, después de avisar este jueves de que el trazado madrileño era "el más complicado del año".

La primera media hora de la sesión se convirtió en un duelo entre los dos monoplazas del Cavallino, y Leclerc marcó un crono de 1:34.6 para aventajar a Hamilton en lo más alto en algo más de una décima, todavía con neumático medio. Pero, como antes, encontró la réplica del siete veces campeón del mundo, que volvió a liderar, pero solo por 63 milésimas con un 1:34.620.

El neozelandés Liam Lawson (Red Bull) fue el primero en montar gomas blandas, pero en su intento inicial se quedó a un segundo del monegasco. Antonelli y George Russell casi calcaron el ritmo, justo por detrás de los Ferrari. Por detrás, los Audi coquetearon con el top 8 durante los primeros 40 minutos, pero los McLaren se lo tomaron en serio y Oscar Piastri, que con medio estuvo fuera del top 10, se colocó quinto a seis décimas de unos monoplazas rojos que seguían por delante sin colocar los neumáticos blandos.

Pero con las gomas rojas llegó la hora de la verdad, y ahí Russell voló para marcar un 1:34.077 y meterle medio segundo a unos Ferrari que tuvieron problemas repetidos en la curva 17, una de las más técnicas para la parrilla, y no pudieron completar una buena vuelta con blandos hasta los últimos minutos.

Al final, el top 10, por orden, fue Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Piastri, Nico Hülkenberg (Audi) y Lawson, a menos de un segundo y medio del líder de la sesión.

En cuanto a los españoles, Sainz no pudo salir de la zona baja hasta el final, con los blandos, pero su tiempo de 1:36.870 le dejó decimoséptimo, a 1,4 segundos de esos primeros diez pilotos. Mientras que Alonso realizó una buen vuelta al final, pero solo para ser decimoquinto. Ambos mejoraron a sus respectivos compañeros de equipo: Lance Stroll fue decimonoveno y Alex Albon, vigésimo, mejorando solo a los Cadillac.