Así suena el nuevo motor Honda del coche de Fernando Alonso para 2026

Esta temporada, la categoría experimentará un cambio normativo importante tanto en el chasis como en las unidades de potencia. En estas últimas, la potencia eléctrica generada por el motor y la batería aumentará hasta tres veces respecto a la actual, y se requerirá el uso de combustible sostenible avanzado.

En otras palabras, la F1 está evolucionando hacia un deporte del motor de nueva generación que afronta los retos de la electrificación y la descarbonización. Además, el sistema de límite presupuestario exige a cada fabricante de unidades de potencia optimizar la eficiencia del desarrollo para lograr el máximo rendimiento con recursos limitados.

En esta nueva era, Honda posiciona la F1 como un símbolo de desafío e innovación, y Honda Racing Corporation (HRC), la división global de competición del fabricante, ha desarrollado la unidad de potencia RA626H para la temporada 2026. Con el objetivo de convertirse en número 1 en el mundo, la compañía seguirá afrontando nuevos retos junto al equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1.

Motor Honda F1 2026 | Honda

Con nuevo logo incluido

Los monoplazas impulsados por la RA626H llevarán un nuevo emblema H con un diseño renovado, que Honda ha adoptado como símbolo de su negocio de automóviles. Este símbolo representa la transformación de dicha división y se utilizará tanto en los monoplazas de F1 como en vehículos de fabricante en otras competiciones, dada la intención de competir en IndyCar, Super GT, Super Formula Championship y Super Taikyu Series.

Además, Honda aprovechará las tecnologías y el conocimiento que HRC acumula a través de la F1 y otras competiciones para introducir modelos de producción con especificaciones HRC, que ofrecerán un rendimiento de conducción aún más refinado.

Aston Martin con el nuevo logo de Honda | Honda

En los últimos años, gracias a los socios de retransmisión, el contenido en redes sociales, los servicios globales de streaming y el cine, la base de aficionados de la F1 ha crecido rápidamente en todo el mundo, alcanzando los 827 millones de fans en 2025.

A partir de la temporada 2026, Honda llevará a cabo sus actividades en la F1 bajo un nuevo logotipo que representa la asociación entre la marca y la F1. Junto con el Aston Martin, el fabricante competirá para transmitir la verdadera emoción y el valor de afrontar retos para alcanzar la cima de la máxima categoría de la competición.