El Peugeot 9X8 ya tiene alerón y nueva imagen a tiempo para Le Mans

El momento más esperado. Peugeot rozó con la punta de los dedos en los 1.812 kilómetros de Qatar la oportunidad de despedir con honores al 9X8 primigenio, el original, aquel que iba a ser un prototipo completamente disruptivo debido a la decisión de marketing y de diseño de eliminar el alerón trasero. Consiguieron lo que querían a nivel de repercusión. Nadie se quedó indiferente. Había gente que lo amaba y otros que simplemente no lo consideraron más allá de un movimiento comercial.

La fiabilidad y el rendimiento inicial llevó a que el Peugeot 9X8 viera cómo toda esa atención mediática se convirtió en una presión extra que ha llevado sobre sus hombros prácticamente desde su debut en 2022 y que no se ha visto prácticamente correspondida con resultados en pista. Parecía que ese segundo puesto en Qatar iba a ser el premio a todo el trabajo realizado para poner a punto el Le Mans Hypercar de la firma del león, pero finalmente, un problema con la presión de combustible no sólo lo apeó del cajón, sino que llevó incluso a ser descalificado al no llegar de la forma correcta al parque cerrado.

Peugeot 9X8 LMH 2024 | Peugeot Sport

Peugeot ya apuntó a que la evolución del 9X8 llegaría ya comenzada la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Resistencia, sin embargo, la necesidad ha llevado a que ya esté disponible para la próxima fecha, el fin de semana del 21 de abril, fecha en la que se disputarán las 6 Horas de Imola, fecha que se estrena en el calendario.

Olivier Jansonnie, director técnico de Peugeot Sport, explicaba las razones de los cambios: "Tomamos decisiones que ya no son las correctas y esta diferencia de prestaciones no fue suficientemente compensada por el BOP (Balance of Performance) en 2023. Por lo tanto, la idea era volver a un diseño de automóvil que fuera similar al de nuestros rivales, para que luego el BOP le diera un trato equivalente. Es por eso que decidimos dejar de usar neumáticos de ancho idéntico de 31/31 cm en todas las ruedas, eligiendo montar neumáticos de 29 cm en la parte delantera y neumáticos de 34 cm en la parte trasera".

Peugeot 9X8 LMH 2024 | Peugeot Sport

Allí llegarán dos unidades evolucionadas que deberán pasar todas las pruebas y se homologadas por la FIA, con el objetivo principal de sacar todo el partido a una reglamentación que ha ido evolucionando, especialmente en el aspecto de los neumáticos, y que pasó una factura muy negativa sobre todo a la firma francesa y a Toyota GAZOO Racing. De esta forma, la configuración de gomas actual en el WEC permite anchos delanteros de la banda de rodadura de 29 cm y de 34 cm en los traseros, algo implica que la configuración inicial del 9X8 no haya sido óptima para sacar todo el partido.

"Estrictamente hablando, no es un coche nuevo, ya que tiene el mismo chasis, pero hay muchas mejoras. Para que los neumáticos funcionaran eficazmente, tuvimos que alterar el centro de gravedad del PEUGEOT 9X8, lo que significó mover ciertos componentes y trabajar para aligerar otros. Y para tener un mejor equilibrio aerodinámico, también tuvimos que buscar redistribuir las cargas aerodinámicas, lo que nos llevó a rediseñar aproximadamente el 90% de los componentes de la carrocería, sobre todo añadiendo el alerón trasero. Además de todo esto, decidimos utilizar esta nueva homologación para agregar algunas mejoras de confiabilidad y rendimiento que nos brinden las mejores oportunidades en el campeonato" recalcó Olivier Jansonnie.

Peugeot 9X8 LMH 2024 | Peugeot Sport

Evidentemente, todos esperaban a saber qué ocurriría con el alerón trasero, el cual forma parte de un kit que ha sido completamente renovado en un 90% para adaptarlo al mismo chasis que ya se venía empleando. La pluma digital del artista visual Demsky han terminado de completar una imagen imponente, mucho más cercana a la de los prototipos propios de la resistencia. La decoración quiere representar una manada de leones, en lo que no deja de ser una muestra por parte de Peugeot de recuperar la competitividad y volver a pelear por ser los reyes de Le Mans

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior de Stellantis Motorsport, ha dejado entrever que los datos en pista son significativamente mejores: "El 9X8 fue diseñado originalmente para cumplir la normativa 2020/2021, cuando los LMH debían equiparse con neumáticos del mismo tamaño delante y detrás. Las reglas han evolucionado desde entonces, permitiendo a algunos de nuestros rivales montar neumáticos más grandes en la parte trasera. Habíamos pensado que el BoP sería suficiente para compensar nuestra desventaja de diseño estructural, pero no ha sido el caso. Por tanto, fue necesario rediseñar parte del coche para adaptarlo a las nuevas dimensiones de los neumáticos. Tuvimos que cambiar el centro de gravedad del coche, alterar la distribución de las cargas aerodinámicas, añadir un alerón trasero, producir componentes más ligeros, etc. Nuestras simulaciones y sesiones iniciales de pruebas en pista han demostrado que el coche tiene más prestaciones".