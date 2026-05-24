GP de Mónaco de F1 2026: horario, dónde ver en TV y favoritos

Tras su paso por América, la Fórmula 1 salta de continente hacia Europa, concretamente a Mónaco, uno de los grandes premios con más historia del calendario.

El circuito de Montecarlo es característico por la dificultad de su trazada. Es uno de los pocos circuitos del año en que el monoplaza queda relegado a un segundo puesto, siendo la habilidad del piloto lo realmente importante.

Así es el circuito:

El circuito del Principado es el más importante de la temporada de Fórmula 1. Es el más corto del año: tiene una longitud de 3,337 km por los que los pilotos pasan 78 veces, lo que hace que esta carrera tenga una distancia de 260,286 kilómetros.

Dispone de 19 curvas y solo una zona de DRS (la línea de meta), además de numerosas subidas, bajadas y hasta túneles, destacando entre estos últimos el icónico túnel de Montecarlo, que ha quedado en nuestra memoria por dejarnos adelantamientos históricos y accidentes como el de Fernando Alonso y Ralf Schumacher, que acabó con el español declarando que el alemán no debía volver a correr en la parrilla.

Es un circuito urbano y de pista estrecha, por lo que cualquier error te puede llevar contra el muro. Es un reto para los pilotos no solo para hacerse con los puntos, sino simplemente para acabar la carrera

Las características del circuito suponen que sea muy complicado adelantar, por lo que hacer un buen tiempo está en cuanto se acerquen los pilotos a los muros; es decir, el piloto con más opciones de éxito será el que más arriesgue al acercarse a los muros, pues los adelantamientos son muy complicados.

Favoritos:

Horario y dónde ver en TV el GP de Mónaco de Fórmula 1 2026:

La primera toma de contacto de los pilotos con la pista es el viernes 5 de junio a las 13:30h, momento en que tendrán lugar los libres 1, que darán paso al segundo entrenamiento a las 17:00h. El día siguiente, sábado 6 de junio a las 12:30h, será el tercer y último entrenamiento libre, de tal manera que a las 16:00h llega la clasificación.

Una vez definidas las posiciones de salida, llega el momento de que los pilotos se enfrenten al circuito de Montecarlo, el más importante del calendario. La carrera comenzará el domingo 7 de junio a las 15:00h, y acabará con un ganador que saldrá completamente reforzado de cara a las siguientes fechas.