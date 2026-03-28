Antonelli repite pole en Suzuka y Alonso saldrá penúltimo

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, después de superar en la sesión de clasificación a su compañero de escudería, el británico George Russell, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) partirán decimosexto y vigésimo primero, respectivamente.

Con un tiempo de 1:28.778, logrado en su primer giro de la definitiva Q3, el ganador en China repitió la pole lograda precisamente en Shanghái para encabezar una primera fila copada por las flechas plateadas -con su colega de garaje a casi tres décimas-. Mercedes ha logrado las tres poles celebradas hasta ahora en el campeonato.

"Estoy muy contento con la sesión, fue muy buena, sin incidentes. Me sentí muy bien en el coche y en cada vuelta fui mejorando. Fue una pena lo de la última vuelta -en la que no consiguió mejorar-, porque bloqueé las ruedas en la curva 11, pero aun así fue una buena sesión. Ahora nos centraremos en mañana", explicó Antonelli tras la clasificación.

Justo por detrás comenzarán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Mientras, desde la tercera línea de la parrilla saldrán el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), y su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

Los franceses Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar (Red Bull), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) completaron un Top 10 del que nuevamente se quedaron fuera los dos pilotos españoles.

Sainz logró avanzar a la Q2 por primera vez este curso con una gran vuelta en la tanda inaugural, pero finalmente comenzará decimosexto. Peor le fueron las cosas a Alonso, que volvió a evidenciar los problemas del AMR26 y que ni siquiera pudo superar la Q1; así, arrancará desde el fondo de la parrilla, penúltimo, solo por delante de su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll.

Quizás la noticia más destacada de la jornada en el Circuito Internacional de Suzuka fue la eliminación del neerlandésMax Verstappen (Red Bull), que se había hecho con las últimas cuatro poles en el trazado japonés, en la Q2. El tetracampeón del mundo se quejó de que su coche era "completamente inconducible" y vio cómo el rookie de Racing Bulls Arvid Lindblad le dejaba sin sitio en la Q3.