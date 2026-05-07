GP de Canadá de F1 2026: horarios, dónde ver en TV y favoritos

Tras su paso por Miami, la Formula 1 viaja al país vecino, Canadá, concretamente a Montreal. El Gran Premio de Canadá tendrá lugar en el Circuito Gilles Villeneuve, uno de los circuitos más históricos del calendario que nos ha dejado momentos memorables en este deporte.

Se trata de un gran premio muy singular, destacado por su combinación de grandes rectas y curvas cerradas que tantas escenas épicas nos han brindado. Resulta complejo pensar en la F1 y no recordar uno de los puntos más famosos del Mundial: el “Muro de los Campeones”, conocido así por el gran número de veces en que múltiples campeones han acabado ahí la carrera por un simple error de cálculo.

George Russell (Mercedes ), durante la clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en el circuito Albert Park de Melbourne | EFE

Así es el circuito:

El circuito canadiense cuenta con una longitud de 4.361 kilómetros, entre los que se reparten 3 zonas de DRS. Asimismo, el trazado está formado por 14 curvas, de las cuales hay 8 a derechas y 6 a izquierdas, en las que destaca la Virage Senna. Seguida inmediatamente por la curva, es esencial para el inicio, puesto que suele acabar con múltiples vehículos afectados por la aglomeración que se produce en el trazado.

Una de las claves de este gran premio es la combinación que hace de zonas lentas con chicanes y curvas junto a largas rectas, en las que los monoplazas llegan a alcanzar los 340 km/h, lo cual fomenta los adelantamientos y por ende el espectáculo.

Gráfico Circuit Gilles Villeneuve | Mercedes-AMG Petronas F1

En este contexto, este trazado dispone de una de las rectas más largas del mundial: gracias a contar con más de un kilómetro de longitud, la mayoría de los adelantamientos suceden ahí. De hecho, una de las claves del circuito canadiense es saber gestionar y cuidar los neumáticos, ya que, aunque la mayoría de pilotos suelen hacer una parada, hay zonas de mucha tracción en que el desgaste de estos es bastante alto.

La parte más importante del circuito quizás sea la chicane del muro de los campeones, pues crucial dar un buen papel en ella si se quiere hacer un buen tiempo. Los pilotos la alcanzan tras la última zona de DRS a unos 300km/h, tienen que reducir hasta los 190km/h y ser muy precisos, tanto para no estrellarse como para hacer una salida limpia hacia la zona de DRS que cruza la línea de meta.

Favoritos:

La sensación de cara al GP de Canadá es clara: todos persiguen a Mercedes. La escudería alemana está firmando un inicio de calendario brutal, consiguiendo una distancia de 680 puntos con su primer perseguidor, Ferrari. De esta forma, Mercedes se posiciona como claro favorito para optar a los puestos de podio, en gran parte gracias a que sus dos pilotos están en forma.

El joven italiano, Andrea Kimi Antonelli, domina el Mundial tras haber ganado 3 de los 4 grandes premios disputados, siendo las tres las últimas en tener lugar y de forma consecutiva. Tras varios años dejando destellos, el piloto ha puesto las cartas sobre la mesa y amenaza con que este sea su año. Sin embargo, su compañero Russellestá dando de que hablar. Tras un gran inicio de Mundial con un primer y segundo puesto en las dos primeras citas, el inglés no ha vuelto a estar entre los tres primeros, a pesar de que se haya quedado a las puertas. De este modo, Antonelli es el gran favorito en Canadá.

Antonelli tras ganar el GP de China | Europa Press

Tras Mercedes, el mejor posicionado para competir por el primer puesto es Ferrari. Leclerc ocupa el tercer puesto en la clasificación, seguido de Hamilton, aunque parece que hay guerra civil en la escudería italiana. En el Gran Premio de China se vio la competitividad entre el monegasco y el siete veces campeón, aunque este último logró su primer podio con Ferrari. A pesar de ello, por coche seguramente sean los que más se acerquen a Mercedes.

Lewis Hamilton (Ferrari) en el GP de España | Reuters

Por último, los McLaren parecen haber despertado. Tras alzarse con el Mundial la pasada campaña, el arranque no fue el esperado: sin podio en las dos primeras citas y un segundo puesto para Piastri Japón. En Miami, el vigente campeón y subcampeón quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, lo que da a McLaren esperanzas de cara a Canadá.

Lando Norris saluda a Oscar Piastri en el GP de Catar | Europa Press

Horarios y dónde ver el GP de Canadá de Fórmula 1 2026:

Los pilotos tendrán el primer contacto con la pista el viernes 22 de mayo a las 18:30 (hora española), donde se disputarán los entrenamientos libres, y a las 22:30 será la Sprint Qualifying. Al día siguiente, sábado 23 a las 18:00 tendrá lugar la carrera Sprint, mientras que la clasificación será a las 22:00.

El plato fuerte tendrá lugar el domingo 24 a las 22:00 h, momento en el que los monoplazas darán 70 vueltas en el Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Canadá. Todas estas sesiones se podrán seguir a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.