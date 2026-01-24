Fórmula 1 2026: calendario, GP de Australia, cambios, horarios y dónde verlo

Con la llegada de un cambio de normativa no es de extrañar que mucha gente se sienta algo desorientada sobre cuáles son todas esas modificaciones que trae consigo esta actualización del reglamento. En la Fórmula 1, esta transformación se produce cada varios años y por eso es necesario conocer bien los cambios más importantes para poder disfrutar de la temporada como es debido.

Para empezar, los monoplazas serán más pequeños, todos aquellos nostálgicos que echen de menos los coches de los años 2000 estarán de celebración al ver que los nuevos presentan un tamaña inferior por una vez. Eso sí, no será una reducción para nada exagerada, estamos hablando 200 mm menos de largo y 100 mm menos de ancho, algo que sigue sin ser suficiente pero ya es un paso.

Esto no es todo, porque esta nueva generación de vehículos también se ha puesto "a régimen", dado que el peso de los mismos se ha reducido nada más y nada menos que 30 kg respecto a los coches de 2025, que hacen un total de 770 kg. No vamos a ponernos críticos con esto porque todos sabemos lo que cuesta mantener una dieta equilibrada.

F1 2026 | Fórmula 1

Aerodinámica rediseñada

No solo de peso y tamaño va la cosa, la aerodinámica es un factor fundamental en la Fórmula 1 y que siempre se ve afectada en cada cambio de normativa. En esta ocasión, le decimos adiós al efecto suelo que vuelve a abandonar la categoría después de dar más problemas que alegrías, como el famoso rebote que vimos sobre todo en 2022 y que llegaba a comprometer la integridad física de los pilotos.

Y no es lo único a lo que decimos adiós en este apartado, el DRS ese sistema de apertura del alerón trasero que facilitaba en gran medida los adelantamientos y que lleva con nosotros desde 2011, también nos deja en esta temporada. La FIA por fin se ha decido a eliminar este sistema del que ya llevaba años tratando de encontrar sustituto.

¿Entonces qué vamos a tener en su lugar? La conocida como "aerodinámica activa", un sistema de apertura de los nuevos alerones delantero y trasero que modificará la posición de ambos para ganar velocidad punta en las rectas y que podrá utilizarse en cualquier momento de la carrera.

Más protagonismo para los motores

Pero si pensabas que eso era todo, siento decepcionarte, porque los motores también han sufrido cambios importantes especialmente relacionados con su parte eléctrica. Seguiremos teniendo unos V6 de 1,6 litros pero con una diferencia muy importante, la batería pasará a proporcionar casi un 50% de la potencia total del motor.

Si tenemos en cuenta que el motor de un F1 tiene aproximadamente unos 1.000 CV de potencia, esto nos dejaría una relación de unos 470 CV por parte de la batería y otros 540 CV de la parte de combustión. Es decir que el motor atmosférico sigue otorgando la mayor parte de la potencia pero ya no son los 850 CV que daba en 2025.

Motor Honda F1 2026 | Honda

Con el efecto suelo y el DRS eliminados sumado a la posibilidad de utilizar la aerodinámica activa en cualquier momento, la clave de los adelantamientos en 2026 va a estar en estos nuevos motores. Para ello, los pilotos dispondrán de tres nuevos botones en el volante relacionados con la gestión de la energía eléctrica:

- Modo Adelantamiento: se podrá utilizar únicamente cuando un piloto se encuentre a menos de un segundo de distancia con el de delante, solo en determinados puntos del circuito y tan solo una vez por vuelta. A parte de la potencia extra que otorga este, los alerones se ajustan de tal manera que reducen la resistencia aerodinámica del coche para conseguir la mayor velocidad punta posible.

- Modo Impulso: este modo se podrá utilizar en cualquier momento, tanto para atacar como para defender, y hará que la batería despliegue toda su potencia hasta descargarse por completo.

- Modo Recarga: como su propio nombre indica, este modo sirve para recargar la energía eléctrica, la cuál se regenerará más rápido en las frenadas o cuando el piloto levante antes el pie del acelerador al final de las rectas.

Nuevos competidores

Tanto los equipos como los pilotos tendrán que ingeniárselas de la mejor manera posible para desarrollar y gestionar todas estas novedades. Además, esta temporada también habrá un par de caras nuevas en el paddock, por un lado Cadillac entra en la Fórmula 1 como undécimo equipo utilizando motores de Ferrari hasta que puedan fabricar los suyos propios.

Sauber que se despidió de la categoría en 2025 después de no conseguir salir de la mitad la tabla durante años, deja paso a la gigante Audi que ha realizado una gran inversión en la Fórmula 1 a pesar de ser un proyecto a largo plazo.

Audi F1 2026 | Fórmula 1

Horarios y dónde ver el GP de Australia 2026

Todo lo anterior mencionado es muy importante para poder disfrutar al máximo de esta nueva temporada de Fórmula 1, pero no sirve de nada si luego te pierdes la carrera por no conocer la hora a la que se celebraba. Mucho ojo porque además arrancamos en Australia y a los que vivimos en España nos va a tocar madrugar.

- Viernes 6 de marzo

Libres 1 02:30h

Libres 2 06:00h

- Sábado 7 de marzo

Libres 3 02:30h

Clasificación 06:00h

- Domingo 8 de marzo

Carrera 05:00h

El evento completo se retransmitirá de forma íntegra por la plataforma de DAZN.

Calendario temporada 2026

El resto del calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1 que tal que así:

GP de China 13-15 de marzo

GP de Japón 27-29 de marzo

GP de Bahrein 10-12 de abril

GP de Arabia Saudí 17-19 de abril

GP de Miami 1-3 de mayo

GP de Canadá 22-24 de mayo

GP de Mónaco 5-7 de junio

GP de Barcelona 12-14 de junio

GP de Austria 26-28 de junio

GP de Gran Bretaña 3-5 de julio

GP de Bélgica 17-19 de julio

GP de Hungría 24-26 de julio

GP de Países Bajos 21-23 de agosto

GP de Italia 4-6 de septiembre

GP de Madrid 11-13 de septiembre

GP de Azerbayán 24-26 de septiembre

GP de Singapur 9-11 de octubre

GP de Estados Unidos 23-25 de octubre

GP de México 30 de octubre-1 de noviembre

GP de Brasil 6-8 de noviembre

GP de Las Vegas 19-21 de noviembre

GP de Qatar 27-29 de noviembre

GP de Abu Dabi 4-6 de diciembre