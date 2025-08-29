Ahora

Juegos ONCE

Triplex (ONCE) hoy | Resultados y premios de los sorteos del viernes 29 de agosto de 2025

Comprueba las cinco combinaciones premiadas del Triplex de la ONCE de los sorteos del viernes 29 de agosto en laSexta.com.

Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este viernesTriplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este vierneslaSexta

La ONCE continúa este viernes con sus sorteos semanales para terminar los días laborables (para algunos) y empezar el fin de semana.

Junto a los de Super Once, los del Triplex de la ONCE son de esos imparables, que se celebran todos los días (cinco veces al día), de lunes a domingo. Los números premiados en los sorteos del viernes 29 de agosto de 2025 son los siguientes:

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): 111
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Casi una década hace desde que la ONCE realiza sorteos del Triplex de la ONCE, lo que lo convierte en uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España. Eso sí, por el camino han ido cambiando: hasta hace no mucho, se celebraban tres sorteos diarios, pero igual que los de Super Once pasaron a hacer cinco sorteos al día. Los sorteos se desarrollan a las 10:00, a las 12:00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21:15 horas.

Cómo se juega al Triplex de la ONCE

El funcionamiento del juego es sencillo: en cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. De este modo, quienes elijan jugar en varios juegos participarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la adquisición del boleto.

El premio más alto que se puede ganar con el Triplex es de 150 euros, que se consigue cuando se aciertan las tres cifras en el orden correcto de extracción. Si un jugador tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, se lleva una cantidad de 10 euros. Por otro lado, quienes acierten las dos primeras cifras o las dos últimas se ven beneficiados con un premio de 2 euros, y los que adivinen solo la primera o la última cifra recuperan el dinero de la apuesta, es decir, 50 céntimos.

____

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.

Las 6 de laSexta

  1. Los frentes abiertos de Mañueco por su gestión del fuego: de los recursos sin usar al consejero desaparecido
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  5. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños