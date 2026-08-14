Ahora

Juegos ONCE

Triplex de la ONCE de hoy | Comprueba el resultado de los sorteos del viernes 14 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 14 de agosto de 2026.

¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes? ¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes?laSexta

Para este viernes 14 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno hace equilibrios con un Marruecos a la ofensiva: de las "españolísimas" Ceuta y Melilla a la "complicidad fuera de toda duda" con Rabat
  2. El precio de los carburantes y la electricidad: culpables de la subida histórica de la inflación y del poco optimismo de expertos
  3. Un embarazo, una relación conflictiva y una amante: las razones que habrían provocado el doble asesinato en Tauste
  4. El ultraderechista Nigel Farange gana una surrealista votación al Conde Carabasura y revalida su escaño en Westminster
  5. El incendio de Las Peñas de Riglos obliga a evacuar cuatro nuevos municipios de la provincia de Huesca
  6. El precio de los diamantes se desploma hasta un 50% ante el "boom" de las copias sintéticas