Triplex de hoy | Comprueba los resultados del domingo 23 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo en laSexta.com

Con los sorteos del domingo ya son 35 las combinaciones ganadoras de esta semana: consulta en laSexta.com los números premiados en los sorteos del Triplex de la ONCE del domingo 23 de noviembre de 2025.

Un domingo más llega el Triplex, el juego diario de la ONCE que celebra hasta cinco sorteos diarios, al igual que el Super ONCE. Tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este domingo. Ambos están gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La lista completa de resultados del Triplex de este domingo 23 de noviembre de 2025 es la siguiente:

Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

¿Cuáles son los premios del Triplex en domingo?

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas.

Los premios que entrega el Triplex este domingo son los mismos que los que entrega el resto de días de la semana:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).