Triplex de hoy | Comprueba los cinco resultados del lunes 8 de septiembre de 2025

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del lunes

El juego diario de la ONCE regresa este lunes con cinco nuevos sorteos a partir de las 10:00 de la mañana. Descubre cuáles son sus resultados con laSexta.

Comienza la semana con una nueva tanda de sorteos del Triplex de la ONCE, que ofrece resultados cada día a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas.

Este lunes 8 de septiembre de 2025, los números premiados en los sorteos del Triplex de la ONCE son los siguientes:

10:00h - pendiente de confirmación

12:00h - pendiente de confirmación

14:00h - pendiente de confirmación

17:00h - pendiente de confirmación

21:00h - pendiente de confirmación

La ONCE realiza sorteos del Triplex de la ONCE desde el año 2016, siendo así uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España.

¿Cuál es el mecanismo del Triplex de la ONCE?

El funcionamiento del juego es sencillo: en cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. De este modo, quienes elijan jugar en varios juegos participarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la adquisición del boleto.

El premio más alto que se puede ganar con el Triplex es de 150 euros, que se consigue cuando se aciertan las tres cifras en el orden correcto de extracción. Si un jugador tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, se lleva una cantidad de 10 euros. Por otro lado, quienes acierten las dos primeras cifras o las dos últimas se ven beneficiados con un premio de 2 euros, y los que adivinen solo la primera o la última cifra recuperan el dinero de la apuesta, es decir, 50 céntimos.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.