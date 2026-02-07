Ahora

Juegos ONCE

Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados del sábado 7 de febrero de 2026

El juego diario de la ONCE ofrece un total de 5 resultados cada sábado. Comprueba los números ganadores en los sorteos del 6 de febrero de 2026.

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo de este viernes. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación.
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación.
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación.
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación.
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación.

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

