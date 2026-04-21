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Comprobar resultados de los sorteos del Triplex (ONCE) de hoy, martes 31 de marzo de 2026

ONCE | Comprobar resultados de los sorteos del Triplex de hoy, martes 21 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 21 de abril de 2026.

Triplex de la ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos del martesTriplex de la ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos del marteslaSexta

Para este martes 21 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 813
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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