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Comprueba los sorteos del Triplex de la ONCE del viernes 2 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 2 de octubre de 2026.

Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este viernes Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este vierneslaSexta

Para este viernes 2 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno no cede a las exigencias de Junts y llevará sus decretos de vivienda al Congreso: "Su voto les retratará ante generaciones enteras"
  2. El Sindicato de Inquilinas protestará ante el Congreso durante la votación tras las caceroladas de la víspera
  3. El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta declara que "no se paró de pedir ayuda" y dice tener 19 mensajes con el CNI sin desclasificar
  4. Corredor de Suwalki o el 'talón de Aquiles' de la OTAN: el punto que Rusia podría atacar para tener conexión directa con Bielorrusia
  5. Lluvias torrenciales en la costa mediterránea con alerta roja en Tarragona y Castellón
  6. El desierto de Tabernas (Almería) se convierte en el gran simulador de la vida en Marte para 'Charlie'