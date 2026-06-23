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Comprueba los premios del Triplex de la ONCE de hoy, martes 23 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 23 de junio de 2026.

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Para este martes 23 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 834
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El futuro de Ábalos y Koldo en prisión: el exministro no saldrá hasta mayo de 2042 y su exasesor podría tener permisos a finales de agosto de 2029
  2. El futuro judicial de Peinado: podría enfrentarse a una querella por injurias y calumnias tras señalar a agentes de policía
  3. Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia
  4. Irán y EEUU avanzan hacia un acuerdo con alivio de sanciones y la liberación de 12.000 millones de dólares
  5. El fiasco del estanque reflectante de Washington: Trump lo achaca a "actos vandálicos" y amenaza con penas de cárcel
  6. "Errores, negligencias y malas decisiones": el Gobierno francés admite que "la cadena de protección falló" en el 'caso Lyhanna'