Miles de personas desafían al frío, cierran sus negocios y llenan las calles de Minneapolis en una nueva jornada de protestas contra el ICE

Miles de manifestantes desafiaron el frío extremo para marchar por las calles de Minneapolis, Estados Unidos, este viernes y exigir el fin de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad, como parte de una manifestación contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El asesinato de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero perpetrado por un agente federal dio comienzo a una oleada de protestas contra la violencia policial y los comportamientos de estos efectivos, así como el de su líder, el mandatario republicano.

Una gran marcha ha recorrido el centro de Minneapolis desde el estadio de fútbol americano US Bank Stadium hasta el Target Center, un pabellón deportivo en el que se ha desarrollado un acto como colofón de la manifestación, donde se han pronunciado discursos contra las actuaciones del ICE, según ha informado la cadena de televisión CBS.

Esta movilización ha estado enmarcada en una gran jornada de protesta en la que los organizadores han llamado a la huelga -laboral, escolar y de consumo- "para oponerse unidos a las acciones del Gobierno federal contra el estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera para siempre) que engloba a más de 100 organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas. Así, numerosos negocios en Minnesota cerraron durante la jornada cuyos trabajadores se dirigieron a las marchas.

Fin del ICE y proceso legal contra el asesino de Renee Good

Los organizadores han exigido la salida del ICE del estado de Minnesota, la apertura de un proceso legal contra el agente que mató a Renee Good, acabar con la financiación del ICE en los próximos presupuestos federales y una investigación "por violaciones constitucionales y humanas de los estadounidenses y nuestros vecinos". Además, han instado a las empresas a que cesen sus relaciones económicas con el cuerpo federal.

La Policía ha detenido a 100 personas, entre ellas decenas de clérigos que cantaban himnos y rezaban, que se han concentrado en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul después de que la protesta sobrepasara los límites que se habían acordado con las autoridades aeroportuarias.

"Cuando la actividad permitida excedió los términos acordados, la Policía del Aeropuerto MSP comenzó a tomar las medidas necesarias, incluidos arrestos, para proteger la seguridad pública, la seguridad del aeropuerto y el acceso a la Terminal 1", reza un comunicado de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos -encargada de la gestión de las instalaciones- recogido por la cadena CNN.

Los manifestantes han tenido que hacer frente a una ola de frío que azota Estados Unidos y que ha dejado temperaturas de -10 grados. "Son -10 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que ha mostrado su apoyo a las movilizaciones.

El Gobierno liderado por Donald Trump lanzó la operación contra la inmigración 'Metro Surge' el pasado mes de diciembre en Minnesota que el inquilino de la Casa Blanca ha justificado bajo la afirmación de un aumento de la criminalidad. "¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?", declaró.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la polémica entre la población del estado que ha respondido con manifestaciones y protestas contra la operación del ICE.

La brutalidad policial de este servicio no conoce límites y, para colmo, la Casa Blanca les autorizó a entrar en los hogares por la fuerza, sin una orden judicial y de forma totalmente anticonstitucional. En este sentido, los agentes arrestaron en Minnesota a cuatro niños, entre ellos uno de cinco años llamado Liam Ramos, que pasó toda la tarde del miércoles internado en un centro de detención.

En el caso de Ramos le apresaron junto a su padre cuando ambos volvían del colegio, de hecho, los oficiales le utilizaron de cebo para llamar a la puerta y de esta forma tratar de llevarse a más miembros de la familia. "No me digáis que ese niño va a ser declarado como un criminal violento", expresó Zena Stenvik, coordinadora educativa.

Mientras, el vicepresidente JD Vance visitó Minneapolis para manifestarse en apoyo a los agentes del ICE y pedir a los líderes y activistas locales que redujeran la tensión, afirmando que este servicio estaba llevando a cabo una importante misión para detener a quienes violan las leyes migratorias.

