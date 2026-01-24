Asesinada una mujer de 34 años en Alhaurín el Grande: se encontraba en el sistema Viogén

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? El suceso se ha producido al mediodía de este sábado cuando una vecina ha llamado a los servicios de emergencia avisando de gritos en la vivienda de su vecina.

Una mujer de 34 años y que estaba en el sistema de Viogén ha sido asesinada este sábado en Alhaurín el Grande, en Málaga, y el presunto autor de los hechos se ha entregado y ha confesado en la prisión de Alhaurín de la Torre, según han informado fuentes de la investigación.

Según han adelantado medios locales como 'La Opinión de Málaga', el autor de los hechos sería su expareja. La mujer, por su parte, era madre de tres hijos.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada de una persona que escuchaba a su vecina pidiendo ayuda. Al llegar los primeros agentes de la Guardia Civil observaron a la mujer con heridas en el cuello y posteriormente los servicios médicos confirmaron su fallecimiento.

Se trata de una mujer de nacionalidad británica, cuya identidad responde a las iniciales de V.H. El caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

Si se confirma ese asesinato como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 serían ya 5 y a 1.347 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

