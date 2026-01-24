Miles de camioneros pasan la noche en áreas de descanso por las restricciones por el temporal

Miles de camiones fueron afectados por las restricciones a raíz de las nevadas.

Los detalles La Guardia Civil contabilizó un total de 1.144 vehículos embolsados en diferentes localidades, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El director general de la DGT, Pere Navarro, anunció el "levantamiento parcial" de restricciones de circulación debido a las nevadas, permitiendo a miles de camiones retomar su ruta en varias provincias del norte de España como Burgos, Zamora, León, Soria y Plasencia. La medida afecta a tramos específicos de carreteras como la A-1, A-2, A-6, A-11, A-15 y otras, tras una nueva previsión meteorológica de la Aemet. A pesar de estas flexibilizaciones, algunas restricciones siguen vigentes y pueden consultarse en tiempo real en los canales oficiales de la DGT. Anteriormente, 1.144 camiones permanecían detenidos debido a la borrasca Ingrid.

Miles de camioneros han pasado la noche de este viernes en áreas de descanso de varias provincias del norte de la Península como Burgos, Zamora o León por las restricciones que impideron la circulación de camiones a causa de la nieve que ha dejado el paso de la borrasca Ingrid.

La Guardia Civil contabilizó un total de 1.144 camiones embolsados en las localidades zamoranas de Benavente, Quiruelas de Vidriales, Puebla de Sanabria, Mombuey y La Torre del Valle, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.El temporal impidió circular a la mayor parte de los camiones de reparto de los supermercados, impidiendo que pudieran transportar los productos a los puestos de venta.

Según Asedas, la decisión de la DGT se tomó de forma "preventiva" pese a que, en buena parte de las vías, era posible circular. Por ello, desde el sector pidieron que se levanten unas restricciones que "no tienen precedentes": "Hemos perdido un montón de horas de servicio, porque las vías están limpias". "Necesitamos que se empiece a mover el grandísimo problema que se está generando para el transporte de alimentos y productos esenciales", trasladaron.

A primera hora de este sábado, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, emitió este sábado una resolución en el que acordaba el "levantamiento parcial" de algunas restricciones de circulación ante la previsión de nevadas, que tenía parados a miles de camiones en diferentes provincias. Así, este tipo de vehículos podrá circular por todas las carreteras del país.

Al mismo tiempo, en sus redes sociales, la DGT informó de que "se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiriera" ante la alerta de nevadas en España entre el 23 y 25 de enero. En la resolución, se explicaba que se acordaba el "levantamiento parcial" de restricciones en 13 carreteras.

En concreto, según la resolución firmada por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y a la vista de la nueva previsión meteorológica de la Aemet, los vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilos pueden volver a circular.

Así se levanta la prohibición para camiones en la A-1 en El Molar (Madrid), en la A-2 en Torija (Guadalajara), en la A-6 y la N-6 en Benavente (Zamora), en la A-11 en La Mallona (Soria), la A-15 en Medinaceli (Soria), la A-52 en Rionegro del Puente (Zamora), la A-66 en Zamora, la N-110 en San Esteban de Gormaz (Soria), la N-111 en Medinaceli (Soria), la N-120 en Osorno (Palencia), y la N-122 en Soria.

También decae la prohibición que había en la N-234 en Ciria (Soria), la N-525 en Rionegro del Puente (Zamora), la N-541 en Ourense, la N-630 en Zamora, la N-630 en Monterroso (Lugo) y la CL-101 en Ágreda (Soria).

El levantamiento de las restricciones en las autovías A-52 y A-6 en la provincia de Zamora ha propiciado que los más de mil camiones que han pasado la noche embolsados comenzaran a reanudar la marcha pasadas las 9:30 horas de este sábado, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El nivel verde, que implica la reanudación de la circulación en condiciones normales, ha regresado tras más de 24 horas cortadas ambas autovías para el paso de camiones, por lo que un total de 1.151 vehículos articulados han comenzado a retomar de forma progresiva la marcha hacia sus destinos desde la provincia de Zamora.

Una decision "precipitada"

Este sábado las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha pedido la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pepe Navarro, por su decisión "extrema, simplista, contraproducente y precipitada" de prohibir la circulación de camiones ante la previsión de nevadas.

Según denuncia la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro del CNTC, las restricciones impuestas por la DGT están generando una situación "caótica" en la red viaria de España.

La DGT mantiene no obstante otras restricciones activas en la red viaria, cuyo estado actual puede consultarse en tiempo real en sus canales oficiales.

