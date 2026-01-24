Renfe suspende el servicio de Rodalies y regionales en toda Cataluña por seguridad

Los detalles El portavoz de la Generalitat ha solicitado el parón del servicio hasta que este vuelva a ser plenamente operativo y hasta que se terminen de solucionar los problemas en las vías y trenes que puedan garantizar la seguridad de las vías.

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha solicitado a Renfe y Adif la suspensión del servicio de Rodalies en todo el territorio catalán debido a la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías. Los consellers Albert Dalmau y Sílvia Paneque han explicado en rueda de prensa que también pedirán la gratuidad del servicio hasta que se recupere la normalidad. La circulación fue suspendida a partir de las 13:00 horas. La decisión se tomó tras una reunión de más de ocho horas con diversos organismos, a raíz del accidente mortal en Gelida. Han previsto un nuevo encuentro para buscar soluciones.

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha pedido a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en todo el territorio catalán ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías. Así lo han explicado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este sábado.

Asimismo, han dicho que el Govern pedirá a las operadoras la gratuidad del servicio de Rodalies "hasta que se recupere la plena normalidad del servicio". Ha sido a partir de las 13:00 horas de esta jornada cuando la circulación ha sido finalmentes suspendida.

La medida se mantendrá hasta que acaben las incidencias y esté plenamente operativo. "Debemos generar certezas, las informaciones deben ser claras", ha dicho Paneque, tras denunciar el "caos" de estas últimas jornadas. Dalmau también ha avisado de que "vienen unas horas complicadas".

Nueva jornada de caos ferroviario

Horas antes, el servicio volvía a estar interrumpido después de que Renfe y Adif comunicaran al Govern su "incapacidad" de operar la red con total seguridad.

Esta decisión se tomaba después de una reunión de más de ocho horas que se celebró en el departamento de Territorio y en la que participaron Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, junto a responsables de Renfe, Adif, Protección Civil, el Servicio Catalán de Tráfico, los Mossos d'Esquadra y el Instituto Cartográfico, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.

Pasadas las 3:00 horas, la conselleria de Territorio informó de que Cataluña volvería a estar sin servicio de Rodalies desde este sábado, como ya ocurrió el miércoles y el jueves a raíz del accidente mortal de Gelida (Barcelona). "Las partes nos hemos emplazado a un nuevo encuentro este sábado a las 9:00 horas para encontrar soluciones que permitan reanudar el servicio lo antes posible", aseguran desde el Govern.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, pedía este sábado "disculpas" a los usuarios de Rodalies de Cataluña afectados por la situación de caos ferroviario de los últimos días y ha asegurado que se sigue trabajando para "recuperar la normalidad" en el servicio lo antes posible.

