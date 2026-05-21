Ahora

Sorteos de la ONCE

[Super 11 de la ONCE] Resultado de los sorteos del jueves 21 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 21 de mayo de 2026.

Este jueves hay otros cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE: comprueba los números premiadosEste jueves hay otros cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE: comprueba los números premiadoslaSexta

Para este jueves 21 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Las "múltiples evidencias" que implican a Zapatero en el caso Plus Ultra: conversaciones de sus socios, correos y reuniones
  2. "Un auto jodido de leer": los socios de Moncloa cambian su defensa ante la imputación de Zapatero 24 horas después
  3. Rufián se postula por primera vez para liderar la izquierda en unas generales si ayuda a "maximizar resultados electorales"
  4. Trump redobla su presión sobre Cuba con el despliegue de un portaaviones de EEUU en el Caribe
  5. Consumo abre expediente a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles" de pisos en España por cláusulas abusivas
  6. La entrevista completa de Aimar Bretos a Jesús Vázquez en La Noche de Aimar: "Empieza otra etapa de mi vida que quiero disfrutar"