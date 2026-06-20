Ahora

Sorteos de la ONCE

Super 11 de la ONCE hoy | Resultados de los sorteos del sábado 20 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 20 de junio de 2026.

Resultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábado Resultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábadolaSexta

Para este sábado 20 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La negativa de Netanyahu a frenar su ofensiva en Líbano enfada a Trump por poner en peligro el pacto de EEUU con Irán
  2. Sánchez deja en manos de Zapatero devolver las joyas y defiende que 2007 no es 2026 pese a que también había que rendir cuentas a Hacienda
  3. La doble moral de Ayuso ante la corrupción: condena antes que el juez al PSOE y tira de presunción de inocencia si es su novio
  4. Mueren dos menores y otro está en estado crítico tras bañarse en una playa de Tarragona con bandera amarilla
  5. Cuba aprueba 176 medidas económicas para acercarse al capitalismo: permitirá abrir bancos privados y no fijará los salarios de los trabajadores
  6. Cerco a las redes sociales: la democracia contra la 'clictadura'