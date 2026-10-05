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ONCE | Resultados del Super 11 del lunes 5 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del lunes 5 de octubre de 2026.

Juegos ONCE | Sorteos del Super 11 del lunes: comprueba los premios en laSexta Juegos ONCE | Sorteos del Super 11 del lunes: comprueba los premios en laSextalaSexta

Para este lunes 5 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez "no tomará una decisión precipitada" sobre unas posibles elecciones anticipadas
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  5. Trump llama "hijos de p*** estúpidos" a los demócratas y presume de su amistad con Kim Jong-un: "Con 112 misiles nucleares es bueno llevarse bien"
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