Comprueba todos los resultados del Super Once de hoy, martes 12 de mayo de 2026

Consulta las combinaciones premiadas del Super 11 de la ONCE del martes

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 12 de mayo de 2026.

Para este martes 12 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

Primer sorteo (10:00h): 05 12 13 17 37 39 42 44 47 51 52 53 57 58 59 71 75 80 82 83

Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).