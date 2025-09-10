Comprueba los resultados del Super Once de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cada día, la ONCE celebra cinco sorteos del Super Once. Consulta los números premiados del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Un día más, la ONCE celebra uno de sus sorteos diarios desde por la mañana. Después del sorteo del Super Once del martes, llega el del miércoles 10 de septiembre de 2025, víspera de la Semana Santa. Cada jornada, la ONCE realiza cinco sorteos diarios —a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h— del Super Once, con un premio máximo de un millón de euros por cada euro apostado, pero también del Triplex.

Desde el primer sorteo, puedes ir consultando el resto de números premiados:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 01 02 04 08 10 12 21 23 24 25 34 49 52 58 59 64 66 72 79 85

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

En cada uno de estos sorteos, se extraen 20 combinaciones de números del 1 al 85. El premio de cada jugada depende de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos. Para participar en el sorteo del Super Once, hay que elegir un mínimo de cinco números y un máximo de once. Este es uno de los dos sorteos diarios de la ONCE que celebra varios sorteos al día, junto al Triplex.

¿Qué premios puedo ganar en el Super ONCE?

Los premios dependen de la cantidad de dinero apostado en la participación, los números apostados y la cantidad de aciertos. El premio máximo que se puede conseguir es de 1 millón de euros por euro apostado si entre los 20 números se aciertan 11. Por tanto, si apostamos 10 euros (el máximo permitido) por esa apuesta, el juego nos premiará con 10 millones de euros.

Por otro lado, la cantidad de números apostados es determinante para el premio. Obtendremos mayor premio si acertamos cinco cifras apostadas de cinco que si acertamos cinco, pero jugamos ocho.

Juegos ONCE cuenta con otras loterías populares como el Cupón (de lunes a jueves), el Cuponazo (viernes), el Sueldazo (sábado y domingo) o el Eurojackpot (también en viernes), un sorteo similar a Euromillones con una probabilidad ligeramente mayor de acierto.

___

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Se advierte a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.