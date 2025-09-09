Super Once de hoy | Comprueba los 5 resultados del martes 9 de septiembre de 2025

Repasa cada uno de los números ganadores del martes en laSexta y comprueba cuáles han sido los resultados ganadores de los cinco sorteos de este martes.

Los cinco sorteos del Super 11 de este martes 9 de septiembre han dado como resultado las combinaciones ganadoras del día. En una jornada en la que se celebra el de Triplex de la ONCE o el Super Once, en el caso del segundo sorteo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha revelado las combinaciones ganadoras:

10:00h - pendiente de confirmación

12:00h - pendiente de confirmación

14:00h - pendiente de confirmación

17:00h - pendiente de confirmación

21:15h - pendiente de confirmación

ONCE realiza cinco sorteos de Super Once de lunes a domingo, por lo que tienes un total de 35 ocasiones cada semana para hacerte con sus premios. Estos se celebran a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, justo después de que se descubran los números del Triplex.

El coste mínimo de la apuesta es de 1 euro, y con la participación se puede ganar hasta 1 millón de euros por cada euro que apostamos. En la participación seleccionamos entre 5 y 11 números en una tabla del 1 al 50, que pueden utilizarse en un solo sorteo o en varios consecutivos. Durante el sorteo se extraen 27 números premiados en ese intervalo, que serán los que determinen los aciertos.

¿Cuáles son los premios del Super ONCE?

Los premios dependen del número de aciertos y la cantidad de números apostados. Así, se obtendrá un premio mayor con 5 aciertos si se apostó por 5 cifras en comparación con una apuesta de 11. También influye la cantidad de dinero apostada: si apostamos 1 euro por una combinación ganadora de 11 cifras obtendremos un millón de euros, pero si apostamos 10 euros por esa misma participación, el premio será de 10 millones de euros. Todos los premios se pueden consultar en la página oficial de la ONCE.