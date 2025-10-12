Comprueba los resultados del Super Once de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

Estos son los números que reparten premio en los 5 sorteos del Super Once del domingo

En este Día de la Hispanidad con un raro sabor de boca al caer en domingo, la ONCE viene dispuesta a alegrarte el fin de semana con sus sorteos diarios. Si tu zona no pertenece a una de las únicas 5 comunidades donde es festivo el 13 de octubre, puede que te lleves una alegría descubriendo que eres uno de las personas afortunadas que reciban premio con los juegos de azar de hoy.

Pero para empezar, arrancamos con los sorteos de Super Once, que tienen lugar, igual que los del Triplex, cinco veces al día. A partir de las 10:00h de la mañana puedes ir consultando los números premiados de cada uno de los cinco sorteos diarios del Super 11 del domingo 12 de octubre de 2025:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Inicialmente, este juego celebraba tres sorteos diarios, aunque recientemente se añadieron otros dos. Para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).