Sueldazo de la ONCE (sábado de San Valentín💖) Comprobar el resultado del sorteo del sábado 14 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio del Sueldazo de la ONCE del sábado 14 de febrero de 2026.

Sueldazo del Fin de Semana (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoy

Para este sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 20.000 euros; quienes además acierten la serie reciben un premio de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones se llevan de premio un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años:

  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Esta es la versión de los fines de semana del Cuponazo. Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex, así como los resultados del Super Once, y los de otros sorteos que se celebran este sábado, día de San Valentín, como el extraordinario de la Lotería Nacional por el día de los enamorados.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

