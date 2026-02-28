Sueldazo de la ONCE | Resultados del sorteo del sábado 28 de febrero de 2026

Sueldazo de la ONCE | Comprueba los números premiados del sorteo del sábado

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 28 de febrero.

Para este sábado 28 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Bonoloto. Además, a mediodía también se celebró el sorteo de la Lotería Nacional.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).