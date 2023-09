En un día festivo a nivel autonómico como hoy, Cataluña celebra, además de su Diada, el sorteo extraordinario a propósito de esta jornada. Cada año, el 11 de septiembre Loteries de Catalunya reparte una serie de premios extraordinarios en el marco de su festividad oficial en un sorteo que tiene un premio especial de dos millones de euros.

Del mismo modo que la ONCE, SELAE o Cruz Roja celebran sus sorteos extraordinarios, la Grossa se viste de sus colores nacionales para repartir dinero a propósito de su fiesta. ¿Y a qué hora se reparte la suerte? Oficialmente, Loteries de Catalunya no pone la hora del sorteo por ningún lugar, pero históricamente este sorteo se ha celebrado pasadas las 13:00, aunque la mayor parte de los números premiados no se conocen hasta las 14:30. En cualquier caso, puedes seguir en directo el sorteo desde laSexta.com, donde os iremos contando qué combinaciones han sido las ganadoras y qué premio se lleva cada una de ellas.

La Grossa de la Diada reparte tres grandes premios, además del extraordinario. Cada uno de ellos se reparte a una combinación concreta y diferente de cinco cifras, entregando 50.000 euros a los que acierten la primera combinación; 20.000 euros, a la segunda; y 10.000 euros, a la tercera. Eso sí, quien además de los cinco números del primer premio tengan, además, la serie se llevan los dos millones de euros.

Para la Grossa de la Diada se ponen a la venta un total de 80.000 números, entre el 00000 y el 79999, con 35 series por número. Cada uno de los boletos para participar en este sorteo cuesta 5 euros. Las papeletas de la Grossa de la Diada se pueden comprar en los puntos de venta de la red comercial de Loteries de Catalunya, pero también a través de su página web o de su 'app' móvil y, además, en algunos supermercados de Cataluña.

Al igual que muchos otros premios de otros sorteos, los de la Grossa de la Diada también tienen fecha de caducidad: se pueden cobrar los premios durante un plazo de 90 días, por lo que el 11 de diciembre, a solo unos días de la Lotería de Navidad, será el último día para intercambiar las papeletas por su premio correspondiente.