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La Primitiva | Ver resultados del sorteo de hoy, sábado 18 de abril de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado 18 de abril de 2026, para La Primitiva.

Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La PrimitivaEsta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La PrimitivalaSexta

Para este sábado 18 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE. También a mediodía se ha celebrado el sorteo de la Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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