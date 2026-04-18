Ahora

Loterías de SELAE

Lotería Nacional de hoy | Premios y resultado del sorteo del sábado 18 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de abril de 2026.

Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábadoConsulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábadolaSexta

Para este sábado 18 de abril de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Cumbre progresista en Barcelona, en directo | Sheinbaum asegura que "nunca ha habido crisis diplomática" entre México y España
  2. Trump mueve ficha y amenaza con no prorrogar el alto al fuego si no hay acuerdo antes del miércoles
  3. El pacto PP-Vox en Extremadura logra lo imposible: el Gobierno y Ayuso ven "ilegal" el principio de "prioridad nacional" mientras Feijóo aún calla
  4. La vivienda pública como negocio: ¿se ha especulado con los pisos protegidos de Alicante?
  5. De su primera condena a ser un depredador sexual de por vida: la investigación periodística que destapó el caso Epstein
  6. Una viuda instigadora y un amante asesino: el crimen de Puerto Lumbreras (Murcia) que casi pasa como muerte natural