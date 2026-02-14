Ahora

Sorteo de SELAE

La Primitiva de San Valentín 😍 Comprobar resultado del sorteo de hoy, sábado 14 de febrero

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de La Primitiva de este sábado, 14 de febrero de 2026, día de San Valentín.

Sábado | Comprobar resultados de La Primitiva de hoySábado | Comprobar resultados de La Primitiva de hoylaSexta

Para este sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, esta es la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva,:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los de la Bonoloto.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, el 'azote' de Trump: un duelo constante para desmarcarse de las acciones de EEUU
  2. Cinco países europeos acusan a Rusia de asesinar al opositor Navalni con una neurotoxina considerada arma química
  3. Desalojos y confinamiento en San Esteban de Gormaz (Soria) debido a la crecida del río Duero
  4. Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
  5. Juan Carlos I asegura desde Abu Dhabi que se encuentra "excelentemente bien" y que "pronto" volverá a España
  6. "Me amenazaba con darme de comer a los perros": la víctima del secuestro en Murcia habla tras dos años de horror