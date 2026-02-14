La Primitiva de San Valentín 😍 Comprobar resultado del sorteo de hoy, sábado 14 de febrero

Sábado | Comprobar resultados de La Primitiva de hoy

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de La Primitiva de este sábado, 14 de febrero de 2026, día de San Valentín.

Para este sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, esta es la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva,:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los de la Bonoloto.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).