La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del lunes 23 de marzo de 2026

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del lunes

Un lunes más, un sorteo de La Primitiva más. Consulta los números premiados del primer sorteo de la semana para este juego de Loterías y Apuestas del Estado de la semana, que pone en juego un premio millonario para su principal ganador.

Para este lunes 23 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 6 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los de la Bonoloto y el Cupón Diario.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).