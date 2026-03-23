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Super Once de hoy (23 de marzo de 2026): lista de resultados de los 5 sorteos del lunes

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del lunes 23 de marzo de 2026.

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Para este lunes 23 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 05 07 12 13 16 27 37 43 47 49 58 63 68 70 71 72 73 77 80 82
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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