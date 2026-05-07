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La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 7 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 7 de mayo de 2026, para La Primitiva.

Loterías y Apuestas del Estado: comprobar La Primitiva del juevesLoterías y Apuestas del Estado: comprobar La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 7 de mayo esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo.
  • Número complementario: pendiente de sorteo.
  • Reintegro: pendiente de sorteo.
  • Joker: pendiente de sorteo.

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto, de la Lotería Nacional y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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