Ahora

Juegos ONCE

[ONCE] Resultados de los 5 sorteos del Super 11 del jueves 30 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 30 de abril de 2026.

Puedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del juevesPuedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 30 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Las acusaciones creen que Aldama se pasa de frenada por sus contradicciones mientras él subraya su "arrepentimiento"
  2. Nueva polémica del agitador ultra Vito Quiles tras subir un vídeo en el que aborda a Begoña Gómez
  3. EEUU insiste en crear una coalición internacional para reactivar la navegación en el estrecho de Ormuz
  4. Insistir hasta aprobar: la idea de Sumar con la prórroga de los alquileres que no garantiza su éxito parlamentario
  5. "Me puso el latido del corazón de mi hijo a todo volumen": una mujer denuncia presiones en un hospital público de Murcia al intentar abortar
  6. Un contundente José Sacristán habla sobre los jóvenes afines a la dictadura de Franco: "No tienen ni puta idea"