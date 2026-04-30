Lotería SELAE
La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 30 de abril de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 30 de abril de 2026, para La Primitiva.
Para este jueves 30 de abril esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto, de la Lotería Nacional y del Cupón Diario de la ONCE.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).